В Самаре состоялся «Волжский ледяной кубок»

На прошлой неделе в Самаре на набережной Волги на пляже Полевого спуска проходили чемпионат ПФО по зимнему плаванию и «Волжский ледяной кубок 2026», посвященный Дню народного единства.

Девиз соревнований - «Народов много - Родина одна».

- На старт вышли более 100 спортсменов- любителей по зимнему плаванию из разных городов нашей страны. Это Самара, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Иваново, Астрахань, Зеленодольск, Набережные Челны, Уфа, Октябрьский. Несмотря на осеннюю погоду и прохладную воду (9°С) атмосфера была очень теплой! - поделилась впечатлениями министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Проведение подобных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото Максим Калинкин