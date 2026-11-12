Автопропуска на матч "Крыльев Советов" против «Динамо» – в продаже

На матч против московского «Динамо», который пройдёт 29 ноября на «Солидарность Самара Арене», открыта продажа парковочных мест внутри чаши стадиона – PS, VIP-A и VIP-C.

Стоимость от 300 рублей.

Количество автопропусков ограничено.

Для посещения матча также необходим билет или абонемент. Билеты, абонементы и автопропуска доступны к покупке на официальном .

Если у вашего автомобиля иностранный регистрационный номер, для оформления автопропуска по договору купли-продажи обратитесь на электронную почту или по телефону .

Южная парковка, как и прежде, остается бесплатной – автопропуск для нее не требуется.