Исаклинские огнеборцы работали на пожаре, к сожалению, есть погибший

10 ноября в 09:55 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение, что в селе Багряш на улице Школьной горит жилой дом.

К месту вызова незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве 6 человек на двух спецавтомобилях. По прибытии на место пожара было установлено, что горят домашние вещи в доме. Площадь горения составила 10 квадратных метров. Слаженными действиями в 10:20 пожар был локализован, в 10:35 объявлена ликвидация открытого горения, а в 10:50 - ликвидация пожара.

На тушение пожара было подано 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

К сожалению, на пожаре погиб мужчина.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"