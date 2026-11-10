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В Сызрани мужчину обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ

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В Сызрани мужчину обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ

Оперуполномоченным уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступила информация о возможной причастности местного жителя к незаконному хранению боеприпасов.

Для проверки полученных сведений полицейские выехали по месту жительства 54-летнего несудимого мужчины, работающего бетонщиком в одном из обществ с ограниченной ответственностью.

В присутствии понятых сотрудники полиции провели осмотр частного домовладения, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с охотничьими патронами и две металлические банки с веществом серо-зеленого цвета, находящиеся в сейфе.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Межмуниципального управления МВД России «Сызранское».

Согласно полученным результатам, изъятое является спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм, изготовленными промышленным способом в количестве 100 штук и бездымным порохом массой более 330 г.

Задержанный пояснил полицейским, что знал, о том, что по решению мирового суда за административное правонарушение у него аннулировано разрешение на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.  Понимая, что нарушает закон, мужчина продолжал хранить запрещенные предметы.  

Следственным Управлением Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: лица, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, их необходимо сдать в ближайший отдел полиции.

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