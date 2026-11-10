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Новые требования к остановкам общественного транспорта ввели в России

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Новые требования к остановкам общественного транспорта ввели в России

В России начал действовать обновленный национальный стандарт, регламентирующий обустройство остановок общественного транспорта. Об этом сообщает Минтранс 10 ноября.

Как уточнили в публикации министерства в мессенджере «Макс», документ вводит классификацию остановочных пунктов по уровню пассажиропотока. Это позволит дифференцировать требования к их оснащению. Остановки поделят на три категории: базовые (менее 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500 человек) и расширенные (свыше 500 пассажиров).

Для каждой из них определены свои нормы оборудования. Так, на остановках улучшенного и расширенного типа будут предусмотрены Wi‑Fi, зарядные устройства для мобильных телефонов и средства экстренной связи. На пересадочных узлах дополнительно рекомендуется размещать системы видеонаблюдения.

Отмечается, что стандарт также закрепляет правила размещения остановочных пунктов. В частности, их советуют располагать в пределах 250 м от мест, где концентрируется пассажиропоток. Если речь идет о пересадке между разными маршрутами, пешеходное расстояние между остановками не должно быть больше 120 м.

Отдельное внимание уделено безопасности и доступности транспортной инфраструктуры. Запрещено размещать остановки в плохо освещенных или потенциально опасных зонах. Для защиты людей допускается использование специальных дорожных ограничителей. В павильонах обязательно нужно выделить пространство размером не менее 0,9 на 1,2 м — оно предназначено для размещения детской или инвалидной коляски. Для пассажиров с нарушениями зрения стандарт предусматривает установку тактильных указателей и систем звукового ориентирования.

С учетом климатических особенностей разных регионов ГОСТ допускает вариативность в конструкции павильонов. Например, в отдельных местностях разрешается устанавливать их задней стенкой к проезжей части, что поможет лучше защищать людей от неблагоприятных погодных условий.

Новый стандарт будут использовать как при возведении новых остановок, так и при модернизации уже существующих, пишут "Известия". 

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