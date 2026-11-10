Бензовоз опрокинулся в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца – это требование Жилищного законодательства.
«РКС-Самара»: время  оплачивать квитанции
Средневековый могильник на Поляне Фрунзе возьмут под охрану
Средневековый могильник на Поляне Фрунзе возьмут под охрану
В Волжском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернули более 68 тысяч рублей, похищенных мошенниками
В Волжском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернули более 68 тысяч рублей, похищенных мошенниками
Роспотребнадзор: в России от гриппа уже привиты 40,4 млн человек
Роспотребнадзор: в России от гриппа уже привиты 40,4 млн человек
Похитили более 6,6 млн рублей у доверчивых граждан: в Тольятти осуждены курьеры телефонных мошенников
Похитили более 6,6 млн рублей у доверчивых граждан: в Тольятти осуждены курьеры телефонных мошенников
В Самаре состоялся «Волжский ледяной кубок»
В Самаре состоялся «Волжский ледяной кубок»
В Чапаевске водитель, севший за руль пьяным и оскорбивший представителя власти, лишился автомобиля
В Чапаевске водитель, севший за руль пьяным и оскорбивший представителя власти, лишился автомобиля
Мужчина в Безенчукском районе осужден за кражу более 7 млн рублей у матери погибшего участника СВО
Мужчина в Безенчукском районе осужден за кражу более 7 млн рублей у матери погибшего участника СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.75
0.61
EUR 92.39
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бензовоз опрокинулся в Самарской области

211
Бензовоз опрокинулся в Самарской области

Водитель большегруза получил травмы при аварии с бензовозом, которая произошла вечером 9 ноября. Подробности сообщило издание 63.ru.

«На трассе в районе посёлка Нагорный (городской округ Чапаевск) произошло ДТП — опрокинулась автоцистерна с бензином. Пострадавший мужчина госпитализирован, его состояние контролируют медики. В результате аварии произошёл разлив топлива, но возгорания не случилось, угрозы для водоёмов нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным МЧС, к ликвидации последствий привлекли более 30 человек и 13 единиц техники.

Ранее об аварии проинформировала Госавтоинспекция региона:

«По предварительным данным, в шестом часу вечера на 95,1 километра дороги „Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград“ водитель автомобиля SHACMAN SX (в составе полуприцепа) двигался из Самары в направлении Саратова. Он не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства — автомобиль опрокинулся».

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти водитель электропогрузчика сбил молодую женщину
10 ноября 2026, 12:43
В Тольятти водитель электропогрузчика сбил молодую женщину
9 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека, один из которых... Происшествия
139
Сотрудники полиции работали на месте смертельного ДТП в Октябрьском районе
10 ноября 2026, 11:36
Сотрудники полиции работали на месте смертельного ДТП в Октябрьском районе
Водитель совершил наезд на 69-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном для перехода месте. Происшествия
233
В Шигонском районе загорелась фура с зерном
10 ноября 2026, 10:33
В Шигонском районе загорелась фура с зерном
На месте происшествия работали 6 пожарных-спасателей пожарно-спасательного отряда. Происшествия
205
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
260
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
603
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
9 ноября 2026  11:51
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
427
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
8 ноября 2026  11:09
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
1688
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев обратился к участникам и зрителям парада в День памяти военного парада 1941 года в Куйбышеве.
7 ноября 2026  15:59
В Самаре состоялся памятный парад в честь 85-й годовщины военного парада 1941 года
1064
Весь список