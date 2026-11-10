Бензовоз опрокинулся в Самарской области

Водитель большегруза получил травмы при аварии с бензовозом, которая произошла вечером 9 ноября. Подробности сообщило издание 63.ru.

«На трассе в районе посёлка Нагорный (городской округ Чапаевск) произошло ДТП — опрокинулась автоцистерна с бензином. Пострадавший мужчина госпитализирован, его состояние контролируют медики. В результате аварии произошёл разлив топлива, но возгорания не случилось, угрозы для водоёмов нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным МЧС, к ликвидации последствий привлекли более 30 человек и 13 единиц техники.

Ранее об аварии проинформировала Госавтоинспекция региона:

«По предварительным данным, в шестом часу вечера на 95,1 километра дороги „Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград“ водитель автомобиля SHACMAN SX (в составе полуприцепа) двигался из Самары в направлении Саратова. Он не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства — автомобиль опрокинулся».

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области