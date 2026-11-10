Правительство Самарской области в 2026 году уменьшило свой штат. Об этом 9 ноября, в понедельник, на оперативном совещании рассказала заместитель председателя областного правительства — министр финансов Ольга Собещанская.

Ежегодно министерство финансов проводит более 3 000 000 платежей и операций по приему, а также ставит на учет свыше 30 000 бюджетных обязательств. Для этой работы запустили в пилотном режиме программу искусственного интеллекта, которая обрабатывает платежи. «Если раньше один документ и подтверждающие материалы к нему обрабатывались 5—7 минут, то сегодня даже самый тяжёлый документ обрабатывается до одной минуты», — приводит итоги четырех месяцев работы проекта Ольга Собещанская.

Как отметила министр финансов, количество возвратов платежных поручений снизилось, пишет 63.ру.

«Автоматизация позволила нам сократить 32 штатные единицы, и это не окончательное число. Когда в полном цикле будет действовать новое штатное расписание по году, мы сэкономим 56 миллионов рублей именно по фонду оплаты труда и еще 20 миллионов — по хозяйственной деятельности: средства за аренду, приобретение материально-технических ценностей для работы сотрудников», — пояснила Ольга Собещанская.

По словам министра, подобные результаты дает лишь один внедренный инструмент. Второй аналогичный элемент сейчас только интегрируют, в полном объеме он пока не работает — его начнут применять в ближайшие дни.

«Экономия уже составила порядка 76-80 миллионов рублей», — подсчитала Ольга Собещанская.