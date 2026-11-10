в Самаре число салонов по удалению тату выросло на 51% за два года

Аналитики 2ГИС выяснили, как растёт спрос на удаление татуировок в крупнейших городах России. С января по сентябрь 2026 года число поисковых запросов о сведении тату выросло на 13% год к году, а интерес к нанесению тату, наоборот, снизился на 3%. За два года количество салонов с услугой удаления тату в 16 городах-миллионниках выросло на 27%.

В Самаре число салонов с услугой удаления тату выросло на 51% за два года — до 119 точек. По темпу роста город занимает второе место среди миллионников после Челябинска (+63%). Медианная стартовая стоимость сеанса в Самаре — 1 500 руб. (по миллионникам — 1 920 руб.).

Фото pxhere.com