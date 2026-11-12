Самарская и Тюменская области договорились о совместной работе по улучшению инвестиционного климата

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области и Инвестиционное агентство Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии. Документ предполагает регулярный обмен данными, проведение совместных обучающих мероприятий и формирование единых подходов к сопровождению инвесторов.

В ходе встречи стороны обменялись опытом работы с инвесторами, обсудили текущие проекты и планы, а также договорились о совместных действиях по улучшению инвестиционного климата в регионах. Отдельное внимание было уделено вопросам работы с муниципальными образованиями и их развития.

Подписанное соглашение стало продолжением системной работы по повышению инвестиционной привлекательности Самарской области, которую ведет губернатор Вячеслав Федорищев. Поддержка бизнеса и создание комфортной деловой среды для инвесторов остаются в числе приоритетов региональной экономической политики.

«Мы всегда открыты к диалогу и рады взаимодействию с коллегами из соседних регионов. Подписание соглашения с Инвестиционным агентством Тюменской области — это логичный шаг в развитии нашего сотрудничества. Для нас крайне важен обмен лучшими практиками: у каждого региона есть уникальный опыт в части работы с инвесторами, создания комфортной деловой среды, сопровождения проектов, а также работы с муниципальными образованиями и их развития», — отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Участники встречи также обсудили вопросы привлечения инвестиций, проекты в работе, эффективные инструменты поддержки. Подобный диалог между регионами позволяет не только перенимать лучшие решения, но и избегать типичных ошибок, а главное — быстрее реагировать на запросы бизнеса.

«Мы последовательно выстраиваем сеть межрегионального сотрудничества. Подобные соглашения уже подписаны с агентствами развития Ленинградской и Иркутской областей, а также с Сургутским районом ХМАО. Логика проста: единые стандарты работы с инвестором и обмен проверенными практиками снижают издержки и для бизнеса, и для институтов развития. Мы формируем устойчивые каналы обмена информацией об инвесторах и площадках, проводим совместные мероприятия и унифицируем подходы к сопровождению», — подчеркнул Николай Пуртов, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области.

Подписанное соглашение станет основой для регулярного обмена данными, проведения совместных обучающих мероприятий и формирования единых подходов к сопровождению инвесторов.

Фото: Минэкономразвития Самарской области