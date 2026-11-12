Султан Канюкаев из Самарской области - победитель первенства мира по русским шашкам

11 ноября в Турции завершились международные соревнования по русским шашкам.

Победителем первенства мира по русским шашкам среди юношей до 11 лет в классической программе со 100-процентным результатом стал Султан Канюкаев.

Бронзовым призером в этой же категории стал Михаил Черноземов. Ранее наши юные спортсмены завоевали призовые места в быстрой и молниеносной игре. Кроме того, состоялись командные соревнования.

Сборная России стала серебряным призером чемпионата мира среди мужчин. В составе сборной в молниеносной игре и классической программе принял участие самарский спортсмен, международный гроссмейстер Олег Дашков.

Юношеская сборная команда России, в состав которой вошли самарские шашисты Михаил Пермяков, Султан Канюкаев и Михаил Черноземов, заняла первое место в молниеносной игре.

Фото: минспорта СО