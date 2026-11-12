В губернии обсудили концепцию создания Центра русского хлеба

В Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области прошло рабочее совещание с ресторатором Евгением Реймером и командой ресторанного холдинга Milimon Team. Участники встречи обсудили концепцию создания Центра русского хлеба на территории исторической мельницы Стройкова и Якимова - объекта культурного наследия регионального значения.

Проект предусматривает восстановление комплекса зданий 1906 года постройки и возвращение Самаре ее исторической роли «хлебной столицы» Российской империи. На территории мельницы планируется разместить музейные пространства, ремесленную пекарню «Белотурка», улицу мастеров и современные общественные зоны с выходом к Волге. Сочетание сохранения истории мукомольного завода и живой связи поколений позволит молодежи увидеть преемственность традиций хлебопечения и современных технологий и архитектуры.

Центр русского хлеба добавляет региону инвестиционных предложений в сфере туризма и редевелопмента исторических объектов. Такие инициативы расширяют набор площадок, которые регион может предложить инвесторам в туристической сфере.

«Центр русского хлеба на мельнице Стройкова и Якимова - это пример того, как исторический объект получает новую функцию, востребованную у жителей и туристов. Для региона важно, что проект реализуется профессиональной командой с опытом в ресторанном бизнесе и предусматривает сохранение архитектурного облика зданий. Мы рассчитываем, что такие инициативы будут способствовать росту деловой активности и укреплению туристического потенциала территорий», - подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя правительства Самарской области.

Реализация проекта будет способствовать развитию туристического потока и повышению интереса инвесторов к Самарской области.

«Проекты, которые соединяют сохранение исторического наследия с созданием новых точек притяжения для жителей и туристов, находятся в зоне нашего особого внимания. Мы видим в них не только культурную, но и серьезную инвестиционную ценность. Наша задача — сопровождать такие инициативы на всех этапах, создавать условия для их быстрой и качественной реализации, чтобы бизнес чувствовал поддержку, а регион получал новые смыслы и импульс для развития», — отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Работа ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Фото: департамент информационной политики СО