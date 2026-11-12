Стартовала продажа билетов в ложу на матч "Крыльев Советов" с «Динамо»

ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов в ложу на игру Альфа-Банк РПЛ с «Динамо», которая пройдет 29 ноября в 18:30.

Стоимость одного билета без учёта питания — 11 700 рублей. В стоимость билета также входит место на VIP-парковке.

Индивидуальная ложа вместимостью до 15 персон с панорамным видом на поле. Пространство оборудовано кондиционером и комфортабельными мягкими креслами, обеспечивающими максимальный комфорт во время просмотра матча. Для гостей также предусмотрена возможность заказа блюд и напитков от кейтеринговой компании.