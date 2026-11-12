Дороги региона оснащены новыми элементами безопасности

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений. Работы на 90% объектов уже завершены. Вместе с новым покрытием дорожники обеспечили современную инфраструктуру для безопасности водителей и пешеходов.

Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых задач национального проекта. Обеспечение безопасности региональных трасс, проходящих через жилые территории, — приоритетное направление. Такие дороги имеют повышенную интенсивность из-за движения транзитного транспорта и требуют обустройства дополнительными элементами безопасности.

В 2026 году в рамках ремонта и капитального ремонта региональных участков дорог обустроено 12,5 тысяч погонных метров тротуаров и 6,8 тысяч погонных метров уличного освещения. Новые безопасные пешеходные зоны вдоль дорог появились в черте населённых пунктов Яблоневый Красноярского района, Борское Борского района, Захаркино Сергиевского района и Нижняя Сызрань Приволжского района.

Устройство тротуаров и опор освещения — не единственные меры, направленные на обеспечение безопасного дорожного движения. В рамках нацпроекта также выполнены работы по установке барьерного и пешеходного ограждений, обустройству пешеходных переходов светофорами и искусственными дорожными неровностями, замене дорожных знаков и остановочных павильонов, устройству заездных карманов к остановкам общественного транспорта.

Так, в этом году на обновлённых трассах установлено 4674 новых дорожных знака. Только 600 из них смонтировано на двух капитально отремонтированных въездах в село Борское — на дорогах «Отрадный — Богатое — Борское» и «Кинель — Богатое — Борское».

В рамках капремонта мостов через реку Сок в Красноярском районе и через реку Чагра в Хворостянском районе установлено по 450 погонных метров барьерных ограждений. Всего по области смонтировано почти 38 300 погонных метров таких конструкций.

Ещё 5 000 погонных метров пешеходных ограждений отделили тротуары от проезжей части. 1 188 метров ограждений установлено на трассе «Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки» в Сергиевском и Кошкинском районах.

Особое место в обеспечении безопасности дорог занимает дорожная разметка. Общая протяженность новой разметки, уже нанесенной в 2026 году в рамках работ по нацпроекту, составила 250 км новой разметки.

Фото: минтранс СО