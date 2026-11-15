Жительница Тольятти выразила благодарность сотрудникам отдела по вопросам миграции

В ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо, адресованное сотрудникам отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Тольятти.

В обращении автор выразила искреннее восхищение и глубокую благодарность в адрес сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг в сфере миграции.

Женщина отметила высокий профессионализм и компетентность полицейских, которые проявили себя не только как высококвалифицированные специалисты, но и как чуткие и внимательные люди. По их словам, взаимодействие с сотрудниками МВД оставило самые положительные впечатления и позволило почувствовать защищенность и поддержку.

В письме автор пояснила: «Хочу выразить свою благодарность сотрудникам отдела по вопросам миграции, которые помогли решить проблему в кратчайшие сроки, оформив паспорт гражданина России. Благодарю их за отзывчивость, слаженную работу и доброжелательное отношение».

Руководство ГУ МВД России по Самарской области высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел.