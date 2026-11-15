Самарец Кирилл Бородачев стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию в Болгарии

Победой россиянина Кирилла Бородачева завершились соревнования в личном первенстве по фехтованию на рапирах среди мужчин на этапе Кубка мира в болгарском городе Пловдив.

Кирилл последовательно обыграл канадца Джэйсона Ю - 15:12, японца Юдая Нагано - 15:5, испанца Карлоса Льявадора - 15:7, француза Анаса Анана - 15:8 и пробился в полуфинал, обеспечив себе место на пьедестале почета.

В полуфинале Кирилл не оставил ни единого шанса своему сопернику - олимпийскому чемпиону из Японии Казуки Иимуре, разгромив его со счетом 15:2.

Решающий бой турнира с итальянцем Томмазо Марини прошел в упорной борьбе. Его судьбу решил всего один укол, который при счете 14:14 нанес Кирилл Бородачев.

Поздравляем спортсмена и тренерский штаб!

Федерация фехтования России