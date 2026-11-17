16 ноября в 22:15 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на территории сельского поселения Екатериновка в комплексе для отдыха Парк - Отель «Васильевский». К месту вызова оперативно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44, коллеги из облГУ МЧС России. По прибытии было установлено, что горит дом отдыха на площади 200 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС, оперативно на тушение подано 5 стволов «Б», создано звено газодымозащитной службы. Локализация пожара объявлена в 02:03, в 08:45 зафиксирована ликвидация открытого горения. В настоящий момент идет проливка и разбор конструкций. На месте работают 16 человек личного состава. Пострадавших и погибших при пожаре, к счастью, нет.



Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"