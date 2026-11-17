В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от пожилой женщины, проживающей в посёлке Мехзавод Красноглинского района г. Самары. В своём обращении женщина поздравила участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником и выразила благодарность за чуткое отношение и оказанную помощь.

Жительница рассказала, что благодаря участковым уполномоченным полиции ей удалось разрешить непростую ситуацию с шумными соседями - проблема, которая не давала ей спокойно жить. По словам пенсионерки, помощь полицейских не ограничилась решением одной проблемы: сотрудники регулярно приходят к ней, интересуются ее самочувствием, проявляют искреннее внимание и заботу. Как отметила женщина, помимо реагирования на обращения, участковые уполномоченные полиции активно ведут профилактическую работу. Регулярно проводят беседы с соседями, подробно рассказывают, как не стать жертвами мошенников, разъясняют распространенные схемы обмана и дают практические рекомендации по защите от злоумышленников.

«Участковые уполномоченные полиции - настоящая опора для пенсионеров, - делится женщина. - Они не просто выполняют свои обязанности, а по-человечески переживают за нас. Помогают разобраться с бытовыми трудностями, отвечают на волнующие вопросы, дают необходимые консультации, проводят профилактические беседы, стараются оградить пожилых людей от возможных рисков».

Руководство ГУ МВД России по Самарской области высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел.