Депутаты от фракции «Новые люди» направили в правительство законопроект, повышающий административное взыскание для неплательщиков алиментов с 20 до 100 тыс. рублей, следует из текста документа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении законопроект.

Как следует из документа, поправки предлагают внести в статью 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях России о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Сейчас за такое нарушение грозит в том числе штраф 20 тыс. рублей, но авторы инициативы считают нужным поднять его в пять раз.

«Такой фонд мог бы осуществлять предусмотренные законом авансовые выплаты детям и иным управомоченным получателям при фактической неуплате алиментов, а затем взыскивать выплаченные суммы с должника», — указано в документе.

В пояснительной записке напомнили, что ранее парламентарии уже направили в кабмин проект о создании государственного алиментного фонда. Именно на его обеспечение в будущем предлагается направлять взысканные штрафы.