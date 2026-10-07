В Самаре 11 домов пустят под снос ради новой высотной застройки

Министерство градостроительной политики Самарской области опубликовало проект приказа о принятии решения о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинская, Советской Армии и Московского шоссе. Площадка находится в районе телецентра, рядом с той, что уже застраивает ГК «Вира» по аналогичному механизму, пишет Волга Ньюс. После утверждения приказа ведомство выставит площадку на торги. Победивший на аукционе инвестор должен будет обеспечить расселение и снос старых домов. Взамен он получит возможность построить на освобожденной территории новое жилье.

Аварийные дома, расположенные в квартале, уже частично расселены. Согласно приказу, под снос пойдут следующие:

улица Тихвинская — дома № 13, 15, 19, 23 и 27;

улица Гастелло — дома № 18, 20 и 22;

Учебный переулок — дом № 20.

Также снесут два дома 1950-го года постройки — № 21 и 25 по улице Тихвинской. Они не признаны аварийными, но подходят под критерии программы. Та же участь ждет здание на улице Тихвинской, 15а (сейчас там расположены магазины сети "Магнит"), гаражи в районе 25-го дома и котельную на улице Советской Армии, 204а.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"