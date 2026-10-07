Расписание переправы из Самары в Рождествено изменят

В Самарской области скорректируют расписание переправы на правый берег Волги. Речь идет о работе парома, пишет 63.ру.

«С 8 октября меняется расписание на грузопассажирской переправе по маршруту „Самара (Октябрьский Спуск) — Рождествено“. Будьте внимательны при планировании поездки!», — обратили внимание представители «Самарского речного пассажирского предприятия».

Публикуем расписание, которое будет актуально уже с четверга, 8 октября.

Источник: «Самарское речное пассажирское предприятие»

По расписанию, которое пока еще действует с регионе с 14 июля, рейсов у парома больше. С 8 октября убрали рейс из Рождествено в 09:30, который функционировал по вторникам, четвергам и пятницам. Также в новом расписании нет парома из Самары в 11:00.

Корректировки в работу переправы с левого берега Волги на правый и обратно в регионе вносят довольно часто. Так, в середине мая из-за снижения уровня воды в Волге и необходимости проведения земляных работ и переустановки дебаркадера отменялись на паромной переправе по маршруту «Октябрьский Спуск — Рождествено» по одному рейсу в ту и в обратную сторону.