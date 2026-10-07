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Часто прорывы батарей в Самарской области возникают при запуске отопления

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Часто прорывы батарей в Самарской области возникают при запуске отопления

Эксперты страховой компании «Согласие» предупреждают о повышенном риске заливов из-за батарей с началом отопительного сезона. В 2025 году 65% прорывов радиатора произошли с октября по март. При этом осенью случаи происходили в 8 раз чаще, чем летом.

Традиционно отопление в России включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже +8 °C и синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Но поскольку климат в разных регионах сильно отличается, сроки «разъезжаются». На севере страны холода начинаются рано — там сезон может стартовать уже в конце августа или в первой половине сентября. В центральной части России обычно ждут конца сентября — начала октября. Например, в Самаре в 2026 году в социальные учреждения тепло подали 2 октября, а в многоквартирные дома 5 числа. На юге страны тепло в домах появляется немногим позже — в конце второго осеннего месяца.

Запуск отопления — один из наиболее рискованных периодов прорывов батарей. После нескольких месяцев простоя давление в системе резко усиливается, нагрузка на радиаторы, соединения и резьбу многократно возрастает. Так, в сентябре 2025 года при запуске отопления в одной из Московских квартир с потолка потекла вода. Ещё один случай произошёл в ноябре в Сочи. После запуска системы у соединения батареи с трубой сорвало резьбу, и это привело к заливу помещения. Были испорчены обои и ковролин, выпала розетка. А в феврале 2025 года в одной из квартир Миасса батарея, предположительно, лопнула из-за гидроудара — резкого скачка давления в системе. «Согласие» выплатило по этому случаю около 170 тыс рублей.

«Ошибки, совершённые во время ремонта, также могут привести к заливу», — отмечает заместитель директора департамента урегулирования убытков по корпоративным видам страхования «Согласия» Алексей Косенцов. — «Например, в феврале этого года в Красноярске сотрудники управляющей компании проводили работы с батареей, и не перекрыли стояк. В результате кухню залило горячей водой, были повреждены гарнитур, полы и линолеум. Потерпевшие обратились к нам за выплатой».

Ошибки при ремонте, многомесячный простой, износ труб, и человеческий фактор и несвоевременная подготовка к сезону повышают риски залива. Однако их можно снизить.

Эксперты «Согласия» рекомендуют:

Проверить места соединений. Именно они могут стать причиной залива даже при исправном радиаторе. Без регулярных проверок сложно заметить износ прокладок, изоляции и коррозию резьбы. Внимательно осмотрите батарею: на ней не должно быть вздутий краски, бурых пятен ржавчины или белёсых разводов — это следы подтёков.

Не проводить ремонт самостоятельно, если требуется вмешательство в систему отопления. Без опыта и специального оборудования можно сорвать резьбу и залить соседей.

Сообщить в управляющую компанию при появлении даже небольшой протечки. Не ждите, пока «само пройдёт». Подставьте тазик, оберните место протечки тряпкой или полотенцем и перекройте подачу воды.

Перекрывать кран радиатора после окончания отопительного сезона необязательно. Это стоит сделать, если вы уезжаете из квартиры на длительный срок. Перекрытие поможет избежать протечек в ваше отсутствие. Или если планируется замена сантехники или другие работы с радиатором Отключение батареи нужно для безопасного проведения работ. Но надолго перекрывать краны радиатора нельзя. В системе может начаться выделение водорода. Это приведёт к росту внутреннего давления. Радиатор разорвёт по сварному шву или резьбе — с потопом и повреждением имущества.

Начало отопительного сезона — подходящее время, чтобы проверить наличие полиса. Если залив произойдёт не по вашей вине, компенсировать ущерб поможет страхование гражданской ответственности перед соседями.

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