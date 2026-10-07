Сотрудники регионального СУ провели профориентационное занятие с учащимися гимназии

Помощник руководителя по общественно-политической работе следственного управления СК России по Самарской области Татьяна Валерьевна Баринова и следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Михаил Андреевич Белослудцев провели занятие с учащимися ГБОУ СО «Гимназия 11» города Самары. Тема встречи была посвящена основам работы с следователя, а также специфике работы следователя-криминалиста с криминалистической техникой.

На мероприятии сотрудники ведомства ознакомили учащихся с работой следователей-криминалистов, рассказали о разнообразных видах криминалистической техники, позволяющей обнаруживать и фиксировать вещественные доказательства практически любого происхождения: от микрочастиц до запахов, от объектов, скрытых под землей, до объектов, находящихся под водой. Ребята с интересом слушали сотрудников ведомства, принимали активное участие в мероприятии, задавали вопросы представителям ведомства.

Кроме того, особое внимание было уделено практической части занятия. Учащимся продемонстрировали возможности современного криминалистического оборудования, в том числе мобильного источника криминалистического света, используемого для выявления следов биологического происхождения. Ребята получили возможность лично ознакомиться с работой техники и освоили навыки дактилоскопирования.

Подобные занятия способствуют расширению знаний подростков о работе следователей и помогают им в профессиональном самоопределении, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО