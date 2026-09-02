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Врач рассказала о бактериях на смартфоне и рисках для здоровья

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Смартфон может накапливать различные микроорганизмы, включая бактерии с кожи человека и потенциально опасные возбудители инфекций.

Смартфон может накапливать различные микроорганизмы, включая бактерии с кожи человека и потенциально опасные возбудители инфекций. Особенно быстро микробы распространяются при использовании телефона в общественных местах, туалете или на кухне. Об этом «Известиям» рассказала 2 сентября врач общей практики Елена Павлова.

До 97% бактерий на поверхности гаджетов могут составлять представители собственной микрофлоры человека, которая переносится с рук. В большинстве случаев это обычные обитатели кожи, однако при определенных условиях некоторые из них могут стать причиной заболеваний.

«Дополнительным источником загрязнения становятся остатки пищи. Если человек использует телефон во время еды или приготовления блюд, на него могут попадать органические частицы, которые поддерживают жизнеспособность бактерий», — пояснила Павлова.

Особую опасность представляет использование смартфона в туалете. По словам врача, многие люди берут гаджет с собой в уборную, после чего касаются дверных ручек, кранов и других поверхностей, а затем возвращаются к экрану телефона. При смывании воды в туалете без закрытой крышки может возникать распространение мельчайших капель, которые оседают на окружающих предметах. В результате на смартфоне могут появляться кишечная палочка и другие микроорганизмы, связанные с загрязнением.

Телефон также может стать источником перекрестного загрязнения на кухне, добавила врач. Например, если человек касается сырого мяса, птицы или яиц, а затем берет смартфон, бактерии могут попасть на его поверхность. После этого микроорганизмы могут снова переноситься на руки и продукты питания, что повышает риск пищевых инфекций. Среди возможных возбудителей Павлова назвала сальмонеллу и кампилобактер.

Продолжительность сохранения бактерий на поверхности телефона зависит от вида микроорганизма. Например, кишечная палочка может оставаться жизнеспособной до суток, а золотистый стафилококк способен сохраняться несколько недель. 

При этом наличие бактерий на смартфоне само по себе не означает немедленную угрозу здоровью. Основной риск связан с переносом микроорганизмов на слизистые оболочки, например в глаза или рот, а также на продукты питания.

Чтобы снизить количество микробов на поверхности телефона, эксперт рекомендует регулярно очищать устройство. При активном использовании гаджета вне дома, в транспорте или спортзале обработку стоит проводить ежедневно. В обычных условиях достаточно протирать смартфон специальными салфетками не реже одного раза в неделю. Для очистки рекомендуется использовать средства с содержанием спирта до 70%, чтобы не повредить защитное покрытие экрана.

При этом жидкость нельзя наносить непосредственно на устройство — ее следует наносить на салфетку. Также важно регулярно очищать чехол смартфона, поскольку на нем может скапливаться больше загрязнений, чем на самом корпусе.

Теги: Медицина

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