В Безенчукском районе женщина подозревается в мошенничестве при получении выплат

Следователем Безенчукского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, не позднее 2014 года фигурантка обратилась в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у нее инвалидности. На основании указанных документов подозреваемой выплачены денежные средства на общую сумму более 1 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.