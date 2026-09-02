Самара встретила участников Международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

2 сентября 2026 года на теплоходе «Александр Попов» в Самару прибыли участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026», который проходит в рамках окружного общественного проекта «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Участники фестиваля - студенты и выпускники режиссёрского, актёрского, сценографического и театроведческого факультетов ГИТИСа, лауреаты фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, а также студенты-актёры из Китая и Кыргызстана – участники международной стажировки по изучению русской театральной школы.

На борту теплохода проходят творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей. В программе фестиваля заявлена тема «Дни русской литературы на Волге». Перед участниками стоит задача соединить литературные тексты писателей-юбиляров 2026 года и образы русской живописи. Главным соавтором участников фестиваля выступает река Волга, её пространство.

«Самара — это точка маршрута нашего большого речного путешествия и культурно-образовательного проекта. Самое важное, на мой взгляд, то, что студенты Самарского института культуры третий год подряд принимают участие в нашем фестивале. У них замечательные, очень интересные эскизы. Мы соединяем энергию молодых талантов с культурными, традициями, академическими традициями ГИТИСа, выстраиваем социальный лифт между вузом и регионами», - подчеркнула руководитель проекта, директор АНО «Центр образовательных и культурных программ «Атмосфера впечатлений» Янина Незванкина.

На причале речного вокзала Самары участников «ГИТИСФЕСТА» встретили гостеприимно и символично. Под народные песни ребят пригласили в дружный волжский хоровод. Затем для юных театралов была организована прогулка по набережной и познавательная экскурсия.

Затем артисты отправилась в Межвузовский молодёжный концертно-театральный комплекс «Дирижабль». Для самарских зрителей участники «ГИТИСФЕСТА» подготовили и показали эскизы спектаклей по произведениям Николая Лескова - «Левша» и «Очарованный странник», провели тематические встречи и «Атмосферник по стихам Николая Гумилева «Жираф».

«За основу мы взяли «Левшу» Лескова. С нами работала замечательный режиссер Сияли Гаджиева, она уже окончила третий курс ГИТИСа. Работа проходила замечательно, режиссёр приезжала к нам в Самару, мы созванивались по видеоформату, проводили репетиции. И сейчас на теплоходе «ГИТИСФЕСТА» мы уже второй день из репетиционного зала не выходим. Работаем, работаем, чтобы показать спектакль и удивить», - поделился режиссер самарского театра DragLAB Семен Гуськов.

Организаторы подчеркивают, что благодаря фестивалю ребята получают личностный и профессионал рост, а в дальнейшем могут выбрать свой творческий путь, связанный с театральным искусством.

«Участие в проекте «ГИТИСФЕСТ» позволяет ребятам оттачивать своё мастерство, которое уже кто-то приобрёл, поскольку они уже стали победителями, совершенствоваться дальше, определять, возможно, свой дальнейший профессиональный жизненный путь с преподавателями из ГИТИСа», - подчеркнула советник министра культуры Самарской области Елена Пивсаева.

После Самары фестивальный теплоход отправится в Казань, а затем в Кострому. Завершится творческое путешествие в столице Приволжского федерального округа - Нижнем Новгороде.

Фото: Агентство социокультурных технологий