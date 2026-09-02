Самарское хореографическое училище в этом году отмечает свой юбилейный двадцатый учебный год

Ирина Калягина приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном началу нового учебного года. В этом году училище отмечает свой юбилейный двадцатый учебный год, и радостно встречает новых студентов, которые становятся на путь в мир хореографии. В торжественной обстановке 14 ребят получили из рук министра студенческие билеты.

«Самарское хореографическое училище — уникальное учебное заведение, поскольку молодые люди выбирают свою будущую профессию в довольно раннем возрасте. Это накладывает большую ответственность и, конечно, создает серьезную нагрузку, но без этого невозможна успешная творческая карьера. Я уверена, что все наши выпускники займут достойное место в мире искусства и хореографии. Каждый из них обладает огромным потенциалом, и я верю, что они смогут реализовать все свои мечты и амбиции», - поделилась Ирина Евгеньевна.

Училище специализируется на подготовке специалистов в области хореографии и танца. Благодаря опытному педагогическому составу, ориентации образовательного процесса на требования и репертуар балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича у будущих артистов балета есть возможность совмещать обучение с практикой. Студенты получают возможность участвовать в концертах, конкурсах и фестивалях, что позволяет им развивать свои творческие способности и приобретать опыт выступлений на сцене.

Художественное руководство училища возглавляет заслуженный артист России, доцент кафедры хореографии и балетоведения МГАХ, балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета Юрий Петрович Бурлака.

Фото: минкульт СО