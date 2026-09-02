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В Самаре откроется выставка Петра, Галины и Ильи Милакиных «Своя колея»

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4 сентября в 18:00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка Петра, Галины и Ильи Милакиных «Своя колея»

4 сентября в 18:00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка Петра, Галины и Ильи Милакиных «Своя колея».   (0+)

Название выставки отражает судьбу семьи, в которой выбор творческого пути стал не просто профессией, а жизненным призванием. Преемственность, бережное отношение к традициям и одновременно поиск собственного почерка пронизывают всю экспозицию.

Здесь соседствуют графика и офорты Петра, керамика Галины и живописные и акварельные работы Ильи. Многообразие техник и жанров создаёт объёмный портрет семьи, где каждый голос звучит самобытно, но в унисон с другими.

Выставка приурочена сразу к трём знаковым датам: 75-летию Галины Александровны, 50-летию Ильи Петровича и 80-летию со дня рождения Петра Ивановича, ушедшего из жизни в 2014 году.

Выставка «Своя колея» - это разговор о времени, любви и памяти.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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