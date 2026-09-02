В Самаре откроется выставка Петра, Галины и Ильи Милакиных «Своя колея»

4 сентября в 18:00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка Петра, Галины и Ильи Милакиных «Своя колея». (0+)



Название выставки отражает судьбу семьи, в которой выбор творческого пути стал не просто профессией, а жизненным призванием. Преемственность, бережное отношение к традициям и одновременно поиск собственного почерка пронизывают всю экспозицию.



Здесь соседствуют графика и офорты Петра, керамика Галины и живописные и акварельные работы Ильи. Многообразие техник и жанров создаёт объёмный портрет семьи, где каждый голос звучит самобытно, но в унисон с другими.



Выставка приурочена сразу к трём знаковым датам: 75-летию Галины Александровны, 50-летию Ильи Петровича и 80-летию со дня рождения Петра Ивановича, ушедшего из жизни в 2014 году.



Выставка «Своя колея» - это разговор о времени, любви и памяти.

Фото: минкульт СО