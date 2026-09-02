С 3 по 6 сентября Самара принимает соревнования по пляжному волейболу

В рамках Спартакиады народов России с 3 по 6 сентября на набережной Волги на Первомайском спуске будут соревноваться 32 команды из разных регионов России.

От Самарской области выступят воспитанники новокуйбышевской спортивной школы олимпийского резерва и волейбольного клуба «Нова» Евгений Беглов и Илья Топчиев.

Наша команда одна из самых молодых - ребятам по 17 лет, но они готовы испытать свои силы в игре с более опытными спортсменами.

Первый матч у наших волейболистов 3 сентября в 12:40. Приходите поддержать молодых спортсменов и поболеть за любимые команды!

Программа соревнований:

Женские команды

3 сентября | 11:00, 13:30, 14:20 групповой этап, корты 1, 2, 3, 4

4 сентября | 11:00, 11:50, 12:40 раунд 16, корты 1, 2

5 сентября | 11:00, 11:50 четвертьфиналы, корты 1, 2

5 сентября | 15:00, 15:50 полуфиналы, корт 1

6 сентября | 15:00 матч за третье место, корт 1

6 сентября | 17:00 финал, корт 1

Мужские команды

3 сентября | 11:50, 12:40, 15:10, 16:00 групповой этап, корты 1, 2, 3, 4

4 сентября | 10:00 утешительный этап, корты 1, 2

4 сентября | 13:30, 14:20, 15:10, 16:00 раунд 16, корты 1, 2

5 сентября | 12:40, 13:30 четвертьфиналы, корты 1,2

5 сентября | 16:40, 17:30 полуфиналы, корт 1

6 сентября | 16:00 матч за третье место, корт 1

6 сентября | 18:00 финал, корт 1

Спартакиада - одно из крупнейших спортивных событий страны, проводится по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, в Год единства народов России - под своим историческим названием. Охватывает 44 вида спорта. Наш регион в числе 7 субъектов РФ, на территории которых организованы соревнования по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Победители Спартакиады станут кандидатами в национальную сборную для участия в Олимпийских играх 2028 года.

Фото: минспорта СО