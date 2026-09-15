«Т Плюс» заменила теплосети на семи участках в Тольятти и Новокуйбышевске

Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку тепловых сетей на семи участках в Тольятти и Новокуйбышевске. Ещё на восьми объектах работы находятся на завершающей стадии.

Так, в Новокуйбышевске завершены строительно-монтажные работы и восстановлено благоустройство на объектах на улицах Уваровского, Ворошилова, Молодёжной, Коммунистической, а также на проспекте Победы. В Тольятти полностью выполнена перекладка коммуникаций в кварталах 13 и 89. В общей сложности до начала отопительного сезона в двух городах будут обновлены тепловые сети по 17 адресам.

«Реконструкция теплосетей на оставшихся участках подходит к своему завершению. Где-то остаётся выполнить теплоизоляцию стыков труб и смонтировать задвижки, где-то – завершить перекрытие канала железобетонными конструкциями. В ближайшие две недели новые трубопроводы в Тольятти и Новокуйбышевске будут готовы нести повышенную зимнюю нагрузку», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В планах энергетиков завершить основные строительно-монтажные работы на всех объектах перекладки до конца сентября, после чего специализированная организация приступит к восстановлению благоустройства.