В Октябрьске ночью тушили частный дом

15 сентября ночью в городском округе Октябрьск произошел пожар на Зеленовской улице, о чем в 23 часа 11 минут в пожарно-спасательную часть № 106 Отряда № 37 филиала областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

К месту вызова незамедлительно выехали две автоцистерны пожарно-спасательного отряда № 37.

По прибытии было установлено, что на площади 70 квадратных метров горит частный нежилой дом.

К очагу возгорания оперативно было подано 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

В 23 часа 22 минуты была объявлена локализация пожара, полная ликвидация последствий - в 00 часов 30 минут. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"