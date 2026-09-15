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С начала года отряд «Лиза Алерт» Самарской области получил 681 заявку на поиск человека

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С начала года отряд «Лиза Алерт» Самарской области получил 681 заявку на поиск человека

В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
Губернатор напомнил, что в эти дни проходит Международный фестиваль молодежи, на котором регион представляют 80 участников и 30 волонтеров. Всего в проведении фестиваля задействовано 2 тысячи добровольцев. По словам главы региона, это хороший пример того, какое значение сейчас имеет добровольческое движение.
«Президентом России поставлена конкретная задача: к 2030 году не менее 45% молодых людей должны быть вовлечены в добровольческую и общественную деятельность. В Самарской области сильные волонтерские традиции. Добровольцы работают по самым разным направлениям: от помощи участникам СВО и их семьям до реализации социальных, поисковых и экологических проектов. Наша задача - создать условия, чтобы эта работа развивалась системно во всех муниципалитетах, и каждый человек, который хочет быть полезен, понимал, куда он может прийти и как включиться», - отметил Вячеслав Федорищев.
Согласно докладу министра молодежной политики Самарской области Владимира Усова, в регионе сегодня 286 тысяч волонтеров, из них 216 тысяч - это молодежь. «Работа с таким огромным количеством людей требует цифровых решений, одним из них является федеральная платформа Добро.рф, - подчеркнул министр. - Во всех муниципалитетах у нас действуют советы, созданы специальные пространства для волонтеров. Однако есть над чем работать».
Так, только 25 пространств в 14 муниципалитетах имеют официально аккредитованный статус «Добро.центров», а уровень регистрации на платформе Добро.рф сильно разнится – от почти 11% в Хворостянском районе до чуть более 2% в Ставропольском районе. Основные выявленные проблемы — недостаточная информационная активность и неполное использование возможностей платформы Добро.рф. По результатам опроса более 4,5 тысячи жителей - 67,4% - готовы регулярно заниматься добровольческой деятельностью, при этом фактически в ней участвуют 25,9%, а 10% опрошенных не знают о платформе. «Ситуацию будем исправлять», - отметил Владимир Усов.
В регионе принят закон о добровольчестве, определивший правовые основы поддержки движения, меры поддержки и правила взаимодействия всех участников волонтерского движения. По поручению Вячеслава Федорищева разработана региональная премия в области добровольчества «Волжское сердце» по 20 номинациям.
Самарская область восемь раз становилась победителем федерального конкурса «Регион добрых дел», на развитие добровольчества привлечено более 72 млн рублей федеральных средств. В 2026 году на реализацию программы «Мы вместе можем больше» предусмотрено порядка 8,5 млн рублей, на 2027 году регион защитил соответствующую заявку и реализация этой программы продолжится.
В совещании принял участие руководитель волонтерского отряда «Волна», куратор первичного отделения Движения Первых Поволжского государственного колледжа Кирилл Тарасов. Он рассказал о своем опыте, в том числе о помощи жителям Курской области в составе делегации Самарской области.
О деятельности добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» рассказала его региональный представитель Юлия Рябова.
С начала года отряд Самарской области получил 681 заявку на поиск человека. Прогнозный годовой объем заявок, по словам Юлии Рябовой, порядка 1200.
В реестре волонтеров отряда на сегодняшний день 764 человека. Более двух раз в этом году на поиски выезжали 470 человек, из них постоянный актив, который выезжает на поиски более 10 раз в год, 135 человек. «Это ставит перед нами две задачи: снижать число трагических исходов поисков и увеличивать число активных добровольцев, которые готовы заниматься этими вопросами системно», - подчеркнула представитель отряда.
Особое внимание было уделено поиску пропавших детей. Предложены системные меры: профилактические занятия в образовательных организациях (отряд располагает базой обучающих материалов), сезонная профилактика, связанная с поведением на воде, информационная работа с педагогами и родителями. Отдельное направление деятельности отряда – обучение оказанию первой помощи.
Юлия Рябова отметила, что по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Юлии Николаевой разработан и уже запущен алгоритм поиска несовершеннолетних с участием муниципалитета.
«Предлагаем с 2027 года распространить отработанные алгоритмы поиска несовершеннолетних на поиск всех категорий пропавших и закрепить взаимодействие с каждым муниципальным образованием. Прошу поддержать эту работу и поручить главам определить ответственного человека за взаимодействие с поисковым отрядом», - обратилась она к губернатору. Отвечая на вопрос Вячеслава Федорищева, Юлия Рябова сообщила, что сейчас основным ведомством областного правительства, с которым отряд взаимодействует, помимо АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области», является министерство молодежной политики.
Губернатор поручил подключиться к работе министерству по региональной безопасности и лично врио министра Александру Шаркову. «Когда необходимо – муниципалитеты ускорять, оказывать содействие других служб, чтобы наша коллега звонила министру – и получала сразу же всю поддержку, потому что в таких ситуациях нужна оперативность», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В части вовлечения людей в добровольческую деятельность ключевое, по словам Владимира Усова, это продвижение возможностей платформы Добро.рф, чтобы любой житель мог видеть запросы от тех, кто нуждается в помощи. Кроме того, информационная работа с «заказчиками» волонтерской работы, чтобы они транслировали запросы онлайн в формате заявок на платформе, таким образом сокращая сроки поиска волонтеров.
Резюмируя обсуждение, губернатор отметил, что работа в сфере добровольчества в регионе ведется большая. «Продолжайте ее. Я хочу попросить глав муниципальных образований взять эту работу на личный контроль. Владимир Николаевич, нам нужна динамика не только в целом по области, но и по каждой отдельной территории. Ежеквартально с коллегами встречаемся, мне докладывайте, какие необходимы дополнительные решения», - обратился он к министру молодежной политики.
Также глава региона дал поручение отдельно проработать предложение Юлии Рябовой по закреплению взаимодействия поискового отряда с муниципальными образованиями и определению ответственных на местах. «Министерству молодежной политики совместно с заинтересованными ведомствами представить решения в срок до 1 октября», - подытожил Вячеслав Федорищев.

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