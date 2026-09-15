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Средний размер пособия по беременности для студенток вырос более чем вчетверо

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Средний размер пособия по беременности для студенток вырос более чем вчетверо

Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила вырос более чем в четыре раза и составляет около 96 тыс. рублей. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

«За первый год действия нового порядка выплату получили 15,6 тыс. студенток», — сообщили в фонде.

С 1 сентября 2025 года назначением и выплатой пособия студенткам, обучающимся по очной форме, занимается Социальный фонд России. До этого средства выплачивали образовательные организации. Одновременно изменился порядок расчета выплаты. Ранее ее размер зависел от средней стипендии, а теперь определяется исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в конкретном регионе.

При стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 дней средний размер пособия составляет около 96 тыс. рублей. Получить выплату могут студентки и аспирантки, обучающиеся очно. При этом форма оплаты обучения значения не имеет — пособие положено как учащимся на бюджетной, так и на платной основе.

После передачи выплат Соцфонду упростился и порядок оформления пособия. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. При обращении в Социальный фонд действует экстерриториальный принцип. Это означает, что заявление можно подать в любой удобной клиентской службе независимо от места жительства, пишут "Известия". 

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