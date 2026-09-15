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В Самарской области к штрафу в 360 тысяч рублей приговорен мужчина за мошенничество в отношении родственника

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В Самарской области к штрафу в 360 тысяч рублей приговорен мужчина за мошенничество в отношен

В сентябре 2024 года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратился мужчина с просьбой привлечь к уголовной ответственности родственника, оформившего на имя заявителя кредит в размере 350 тысяч рублей.

В ходе опроса сотрудники полиции установили, что пенсионер доверил доступ к личному кабинету в приложении банка своему 39-летнему племяннику. Злоумышленник без ведома заявителя оформил на его имя кредит, получил и потратил денежные средства на погашение долгов. Когда пожилому человеку стали приходить банковские претензии по выплате процентов, он понял, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратился за помощью в полицию.

Родственник заявителя, допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, признал вину в совершении противоправного деяния и дал признательные показания.

В рамках предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел изучены финансовые документы, назначено проведение комплексных экспертиз, направлены запросы в различные организации, получены ответы, проведены технические мероприятия, включающие анализ данных и использование современных технологий для выявления дополнительных деталей произошедшего.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району возбужденное уголовное дело расследовано и передано в суд для принятия решения по существу дела. В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся и добровольно возместил ущерб в полном объеме.

Суд, рассмотрев доказательства, собранные полицейскими, признал мужчину виновным в совершении мошеннических действий и назначил ему наказание в виде штрафа в размере трехсот шестидесяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Мошенники

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