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В Кинельском районе прошло выездное совещание по капитализации территорий

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В Кинельском районе прошло выездное совещание по капитализации территорий

Министерство финансов Самарской области продолжает практику выездной работы с территориями. Очередной площадкой стал Кинельский район, где заместитель председателя Правительства региона - министр финансов Ольга Собещанская провела кустовое заседание оперативного штаба по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» и мероприятиям по повышению капитализации территорий до 2030 года.

Формат выездных совещаний позволяет не ограничиваться кабинетными обсуждениями, а видеть реальную ситуацию на местах и находить скрытые резервы. В этот раз к диалогу присоединились представители семи муниципалитетов - Богатовского, Борского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Похвистневского и Алексеевского районов. Вместе с ними в работе штаба участвовали представители областного Правительства, УФНС, Росреестра, Роскадастра и органов местного самоуправления.

Ключевая задача определена указом Президента РФ: к 2030 году капитализация России - кадастровая стоимость всей земли и недвижимости - должна достигнуть 1 квадриллиона рублей. Для Самарской области эта цель конкретизирована в Дорожной карте, подписанной 24 апреля 2026 года.

«Устойчивость финансовой системы сегодня - это такой же элемент национальной безопасности, как и любая другая сфера. В этой связи Президентом Российской Федерации поставлены очень чётко выверенные задачи. Безусловная поддержка специальной военной операции. Все социальные обязательства и гарантии населению, которые несут регионы, муниципалитеты и федерация, должны быть выполнены на 100%. И безусловно - достижение национальных целей и задач, главная из которых - благополучие наших граждан. На это настраиваются все механизмы. С точки зрения сбалансированности бюджета одной из приоритетных задач сегодня остаётся мобилизация доходов и ресурсов», — подчеркнула Ольга Собещанская.

В повестке совещания вопросы, от которых напрямую зависит благополучие территорий: порядок в земельно-имущественной сфере, комплексные кадастровые работы, рост доходов местных бюджетов и работа с просроченной дебиторской задолженностью. Главная цель, чтобы у муниципалитетов появлялось больше источников дохода, а каждый вложенный рубль давал ощутимую отдачу.

О взаимодействии налоговых органов и органов местного самоуправления по вопросам увеличения доходов местных бюджетов доложил руководитель УФНС по Самарской области Кирилл Князев. Представители других ведомств представили ситуацию в каждом муниципалитете, показав рейтинг территорий по ключевым показателям.

«Мы собираемся небольшим составом участников, и это позволяет предметно рассматривать каждую территорию. Такой разговор, „сверка часов“, имеет принципиальное значение. Взаимодействие повышает уровень нашей работы: мы оперативнее решаем вопросы, о которых, может быть, ещё вчера и не думали, и работаем на опережение», - отметил Кирилл Князев.

Глава Кинельского района Владимир Чихирев подчеркнул, что в районе порядок инвентаризации утверждён своевременно, а работа по выявлению неэффективных активов ведётся системно. Кинельский район традиционно входит в число территорий с высоким уровнем и стабильной динамикой развития, занимая позиции ведущего сельскохозяйственного района области.

В рамках визита Ольга Собещанская посетила ключевые производственные и социально-культурные объекты. Знакомство с территорией началось с выставки фотографий многодетных семей «Счастье в лицах», приуроченной к Десятилетию многодетной семьи в Самарской области.

Особое внимание уделили сохранению исторического наследия. Министр посетила Храм в честь Михаила Архангела в селе Малая Малышевка, который является памятником архитектуры регионального значения. Его уникальность и в том, что с момента постройки в 1836 году он ни разу не закрывался.

Ещё одной точкой визита стала производственная площадка ООО «Волгаагромаш». Предприятие разрабатывает и выпускает сельскохозяйственную технику нового поколения, которая по многим параметрам успешно конкурирует с импортными аналогами и укрепляет технологическую независимость региона.

Совместная работа региональной и муниципальной власти в формате кустовых совещаний позволяет не только решать текущие задачи, но и эффективно использовать ресурсы, наращивать доходную базу и адресно поддерживать территории. Это важное условие для достижения стратегических целей, обозначенных Президентом РФ и губернатором.

Фото – Минфин Самарской области.

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