В Богатовском районе открытым пламенем горел жилой дом на площади 100 кв. м

12 сентября в 03:45 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в поселке Буревестник на улице Озерной. Незамедлительно на место вызова были направлены расчёты пожарно-спасательных частей №№ 117 и 139 Отряда № 15.
По прибытии было установлено, что горит жилой деревянный дом, обшитый шифером на общей площади 100 квадратных метров.
Оперативно на тушение были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава и 3 единицы техники.
В 06:42 объявлена полная ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.