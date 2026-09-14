Жители Самарской области могут выиграть поездку на космодром «Восточный»

Проект «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Национальным центром космических компетенций открыл регистрацию на всероссийский спецпроект «Космос: время возможностей». Школьники, студенты и молодые специалисты из Самарской области смогут пройти бесплатный онлайн-курс, тестирования и побороться за поездку на космодром «Восточный».

«Космос: время возможностей» знакомит участников с современной космической отраслью и возможными профессиональными траекториями в ней. В основе проекта – онлайн-курс из 11 модулей с лекциями и подкастами космонавтов, инженеров, ученых и технологических предпринимателей. Все материалы доступны на платформе «Россия – страна возможностей», проходить обучение можно в удобном темпе. Регистрация проходит в две волны: подать заявку на участие в первой можно до 25 сентября включительно, во второй – до 20 ноября на странице проекта.

«Космос – это не только мечта, но и конкретные знания, технологии и люди, которые уже сегодня создают будущее. Для нас важно, чтобы молодые люди не просто узнали больше об отрасли, а попробовали себя в ней на практике: познакомились с реальными задачами и поняли, какие знания и навыки необходимы для работы. Путь к будущей профессии начинается с первого шага – и сделать его можно уже сейчас», – отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.

Курс охватывает прошлое, настоящее и будущее космонавтики: от идей Константина Циолковского, полета Юрия Гагарина и «лунной гонки» до жизни космонавтов на Международной космической станции, современных российских и зарубежных проектов. Отдельные модули посвящены полетам на Марс, применению искусственного интеллекта в космосе, космическим стартапам и способам начать карьеру в отрасли.

После обучения участникам предстоит выполнить практические инженерные задания и пройти тестирование. Результаты формируют итоговый рейтинг конкурсного отбора.

За пройденные тесты участникам начислят баллы проекта «Другое Дело», которые можно обменять на призы. Лидеры рейтинга получат ноутбуки и смарт-часы, а 22 участника, которые покажут лучшие результаты в первой конкурсной волне, смогут отправиться на космодром «Восточный» и увидеть, как устроена российская космическая индустрия.

Курс адресован школьникам 8–11 классов, студентам технических и естественно-научных специальностей, молодым специалистам до 35 лет, а также всем, кто интересуется космосом, инженерией и современными технологиями. Онлайн-формат позволяет присоединиться к проекту из любого населенного пункта Самарской области.

Учебные материалы подготовили генеральный директор Национального центра космических компетенций Елена Константинова, заместитель директора центра и руководитель Центра управления полетами марсианской имитационной миссии Марат Айрапетян, основатель компании «Моторика» и гильдии «Рубежи науки» Илья Чех, ведущий специалист по подготовке космонавтов Центра имени Ю. А. Гагарина Михаил Киселев, аэрокосмический инженер Денис Прудник и космонавт-испытатель Олег Блинов.

«Курс показывает космос как часть нашей повседневной жизни. Мы привыкли думать, что космос – это где-то там, далеко, для избранных. А в этом курсе мы говорим о том, что космос... Он в вашем телефоне, в навигаторе, в прогнозе погоды, в ваших банковских переводах. Он повсюду. И очень важно для молодых ребят понять, что космос – это не абстракция, а работающая инфраструктура. В курсе спецпроекта можно услышать голоса реальных людей, которые погружены в тему космоса: космонавтов, инженеров, предпринимателей, ученых. Это живые лекции и живые истории. И когда ты видишь, как человек шел к своей мечте долгие годы, как преодолевал себя – это действительно мотивирует», – поделился космонавт-испытатель Олег Блинов.

Спецпроект «Космос: время возможностей» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером выступает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Программа развития «Другое Дело» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году «Другое Дело» отметило свое пятилетие. Сейчас проект объединяет свыше 7,8 млн человек из 89 регионов России.

Участникам проекта доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. За пять лет пользователи выполнили полезные задания свыше 26,5 млн раз и получили более 2,3 млн призов для личностного и карьерного роста, образования, путешествий, творчества и саморазвития. Стать участником может любой желающий – достаточно зарегистрироваться в сервисе «Другое Дело» на базе социальной сети «ВКонтакте» и начать выполнять полезные задания. Каждый новый пользователь получает приветственные 300 баллов.

Визуал: Пресс-служба проекта «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»