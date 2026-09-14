Открыт приём заявок на гранты для особо значимых проектов

Стартовал новый отбор особо значимых проектов (ОЗП) на получение грантов РФРИТ. Подать заявку могут заказчики, которые дорабатывают и внедряют отечественные ИТ-решения для замещения зарубежного программного обеспечения.
Отбор проходит по обновлённым правилам, утверждённым Правительством. Они предусматривают разные условия финансирования в зависимости от категории проекта и заказчика.
Кто может получить льготное софинансирование
- - Для проектов в области искусственного интеллекта, соответствующих установленным требованиям, и заказчиков из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% — до 80% грантового финансирования.
- - Для остальных заказчиков — до 50%.
Размер гранта составляет от 100 млн до 2 млрд рублей, срок реализации проекта — до 4 лет.
Что важно знать участникам
- - разработчик и заказчик смогут выбрать один из двух показателей тиражирования, которого необходимо достичь после завершения проекта. За показатели тиражирования отвечает разработчик
- - для консорциумов отдельный показатель тиражирования не устанавливается, при этом все участники должны начать использовать доработанное решение уже во время реализации проекта
- - зарубежные решения на объектах внедрения должны быть заменены в период реализации ОЗП
- - для участия в отборе необходимо подготовить заявку и пакет документов в соответствии с требованиями конкурса
При этом количество документов для подачи заявки по сравнению с предыдущими отборами сокращено, а требования к отчётности упрощены.
Приём заявок открыт с 11 сентября по 19 октября. Итоги подведут в конце 2026 года.