Открыт приём заявок на гранты для особо значимых проектов

Стартовал новый отбор особо значимых проектов (ОЗП) на получение грантов РФРИТ. Подать заявку могут заказчики, которые дорабатывают и внедряют отечественные ИТ-решения для замещения зарубежного программного обеспечения.

Отбор проходит по обновлённым правилам, утверждённым Правительством. Они предусматривают разные условия финансирования в зависимости от категории проекта и заказчика.

Кто может получить льготное софинансирование

- Для проектов в области искусственного интеллекта, соответствующих установленным требованиям, и заказчиков из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% — до 80% грантового финансирования.

- Для остальных заказчиков — до 50%.

Размер гранта составляет от 100 млн до 2 млрд рублей, срок реализации проекта — до 4 лет.

Что важно знать участникам

- разработчик и заказчик смогут выбрать один из двух показателей тиражирования, которого необходимо достичь после завершения проекта. За показатели тиражирования отвечает разработчик

- для консорциумов отдельный показатель тиражирования не устанавливается, при этом все участники должны начать использовать доработанное решение уже во время реализации проекта

- зарубежные решения на объектах внедрения должны быть заменены в период реализации ОЗП

- для участия в отборе необходимо подготовить заявку и пакет документов в соответствии с требованиями конкурса

При этом количество документов для подачи заявки по сравнению с предыдущими отборами сокращено, а требования к отчётности упрощены.

Приём заявок открыт с 11 сентября по 19 октября. Итоги подведут в конце 2026 года.