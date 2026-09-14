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В Самарской области грантовая поддержка помогла интерьерной мастерской закупить новое оборудование

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В Самарской области грантовая поддержка помогла интерьерной мастерской закупить новое оборудование

Креативные индустрии сегодня играют важную роль в экономическом развитии региона. В Самарской области активно поддерживают творческих предпринимателей, формируя комфортную деловую среду и разрабатывая специальные меры поддержки, направленные на продвижение креативных проектов.

«Креативная экономика Самарской области сегодня - это реальный драйвер роста экономики - за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Это результат системной работы команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым, поддержки предпринимателей и развития инфраструктуры для креативных индустрий. Продолжим развивать это направление в диалоге с бизнес-сообществом», — подчеркнул зампредседателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Супруги Бражниковы основали мастерскую Yummy в 2022 году. Григорий работает с деревом, а Евгения отвечает за ботанические барельефы из глины. Вместе они создают шкатулки, вешалки, подсвечники, свечи, панно и другие предметы интерьера.

«Наши изделия заказывают из разных регионов России. Есть как розничные, так и оптовые, корпоративные заказы. Планов по развитию мастерской много — хочется больше производить, больше продавать, нанять сотрудников», — рассказывает Григорий Бражников, основатель мастерской Yummy.

Хорошим подспорьем для бизнеса стала грантовая поддержка. Предприниматели вошли в число победителей конкурса для креативных индустрий, организованного областным минэкономразвития, и выиграли средства на закупку оборудования.

«Мы закупили новые пилы, стеллажи для хранения заготовок, сверлильный станок — качество наших изделий стало лучше, стало меньше брака. Также мы приобрели глинораскаточный станок, который раскатывает пласт глины большего размера, чем позволял наш прошлый станок, — это позволило нам увеличить средний чек и брать более сложные заказы», — дополняет Григорий.

Кроме того, в мастерскую закупили оборудование для очистки воздуха, обновили электрику и освещение — все это позволило создать комфортные условия для работы.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Также в Самарской области формируется реестр семейных предприятий. Подробную информацию о необходимых документах и порядке включения субъектов МСП в Реестр можно изучить по ссылке.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

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