Ученые предупредили о вспышках предпоследнего класса мощности на Солнце

Вспышки предпоследнего класса мощности могут произойти на Солнце 14–15 сентября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

«Вспышечная солнечная активность [14 и 15 сентября], в основном, низкая, возможны вспышки класса М», — сказали ученые.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в десять раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

До этого ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки.