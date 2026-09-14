В Исаклинском районе в ДТП пострадали трое

13 сентября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало тринадцать человек, один погиб.

В Исаклинском районе инспекторы дорожно-патрульной службы, прибывшие на место ДТП, установили: в 04:40 не имеющий права управления транспортными средствами 16-летний юноша, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался по 2 км автодороги "Багряш - Байтермиш" со стороны Нового Байтермиша в направлении Багряша. В пути следования, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил съезд в кювет с последующим наездом на водопропускную трубу. Пассажиры автомашины – 26-летний мужчина и 23-летняя женщина госпитализированы, еще одному пассажиру - 11-летней девочке оказана разовая медицинская помощь.