Водитель иномарки в Самаре врезался в столб и погиб

Ночью 13 сентября в Самаре произошло смертельное ДТП. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. В 01.40 33-летний водитель за рулем иномарки Hyundai Solaris ехал по улице Шоссейной.

«На въезде на путепровод через железнодорожные пути он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень», – следует из пресс-релиза регионального МВД.

После этого легковушка врезалась в столб. Водитель погиб на месте ДТП еще до того, как приехала скорая помощь, пишет Самара-КП.