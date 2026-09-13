Сборная команда России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию, который состоялся в Турции.

На счету нашей команды 92 медали: 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых. Из них 59 медалей завоевали спортсмены с поражением опорно‑двигательного аппарата, 26 - с нарушением зрения и 7 - спортсмены с нарушением интеллекта.

Пять медалей чемпионата на счету самарца Кирилла Пульвера: на дистанциях 50, 100 и 200 м вольным стилем, 50 м баттерфляем и в эстафете.

️Гордимся нашей сборной и желаем дальнейших побед!

Участие команды в чемпионате Европы прошло при поддержке Российского спортивного фонда.