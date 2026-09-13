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Почти половина россиян планируют подрабатывать осенью

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Почти половина россиян планируют подрабатывать осенью

По данным осеннего исследования Авито Подработки и Авито Рекламы, почти половина россиян (46%) планирует подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывает получать за счет гибкой занятости около 36 556 рублей в месяц. 

Сборщик книг: В Московской области, в Ивантеевке, ищут сборщиков книг и тетрадей — вариант для тех, кому осенью особенно нравится уютно проводить вечера с книгой. Основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей. Опыт работы не требуется — главное, внимательность и аккуратность. Вознаграждение на этой позиции составляет от 3 600 рублей за смену. 

Вязальщица: В Санкт-Петербурге ищут мастеров ручного вязания для создания одежды на заказ — подработка для тех, кто любит превращать пряжу в теплые вещи своими руками. Исполнителям предстоит вязать изделия по техническим требованиям, индивидуальным меркам и готовым схемам, работая спицами или крючком. Предложение подойдет опытным мастерам: важно уверенное владение различными техниками вязания. 

Сборщик яблок: Яблоки — один из главных символов осени, поэтому в разных регионах страны компании ищут тех, кто поможет со сбором фруктового урожая. Например, в Липецкой области ищут сборщиков яблок. Опыт работы не требуется — всему обучат на месте, а вознаграждение зависит от объема собранного урожая, однако в среднем исполнитель может получать от 5 000 рублей за смену.

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