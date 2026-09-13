В октябре погода будет заметно различаться в каждом российском регионе

В октябре из России начнет постепенно уходить летнее тепло. Ночи будут становиться длиннее и холоднее, а дожди — усиливаться. На севере страны, а также в большинстве районов Сибири второй месяц осени может оказаться теплым. Согласно различным данным, на большей части Уральского федерального округа температура будет в рамках климатической нормы, но в Екатеринбурге дожди и мокрый снег будут идти чаще, чем в прошлом октябре, пишет URA.RU.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в октябре температурные различия между регионами будут более выраженными. В Центральной России, Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и юго-западе Сибири температура ожидается на 0–1 °C ниже климатической нормы. В число этих регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург и Челябинск.