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В Самаре после вмешательства прокуратуры управляющая компания устранила протечку кровли

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В Самаре после вмешательства прокуратуры управляющая компания устранила протечку кровли

Прокуратура Куйбышевского района г. Самары провела проверку по обращению жительницы многоквартирного дома о ненадлежащем содержании общего имущества.

Установлено, что заявительница неоднократно обращалась в управляющую организацию по факту протечки кровли. Однако меры по проведению внепланового текущего ремонта кровельного покрытия управляющей компанией не принимались.

При этом согласно нормам технической эксплуатации жилищного фонда протечки в отдельных местах кровли должны быть устранены в течение суток с момента обнаружения или заявки жильцов.

Прокурор района внес руководителю управляющей организации представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения жилищных прав граждан.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования управляющей организацией приняты меры по устранению нарушений, выполнен срочный ремонт кровли.

 

 

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