В России впервые введут ГОСТ на автомобильные карбюраторы

В России с марта впервые начнет действовать ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Документ утвердил Росстандарт, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Стандарт классифицирует карбюраторы по конструктивным параметрам, способам регулировки и принципу работы. Для каждой модели производитель обязан иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж с изображением устройства, размерами и техническими требованиями, а также устанавливать показатели надежности.

Прописаны и требования к качеству: клапан подачи топлива в поплавковой камере в закрытом положении должен быть герметичным, а в открытом — не ограничивать расход топлива. Корпусные детали, контактирующие с топливом, тоже должны быть герметичными. Не допускаются вмятины, забоины, трещины и коррозия.

Отдельно регламентировано обслуживание. Карбюраторы, работавшие на этилированном бензине, перед разборкой или промывкой нейтрализуют в течение 10–20 минут. Крепеж при сборке затягивают равномерно, а детали промывают топливом.

ГОСТ не распространяется на изделия для спортивных, газовых, роторно-поршневых и лицензионных двигателей.