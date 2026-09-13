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В Самаре автомобиль Daewoo Matiz отбросило на бордюрный камень

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В Самаре автомобиль Daewoo Matiz отбросило на бордюрный камень

12 сентября 2026 года примерно в 21:00 водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигаясь по Московскому шоссе со стороны ул. Гастелло в направлении ул. Потапова, при выполнении маневра перестроения не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz под управлением женщины 1993 года рождения, которая двигалась по Московскому шоссе в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль SsangYong под управлением мужчины 1988 года рождения. Автомобиль Daewoo Matiz отбросило на бордюрный камень, расположенный справа по ходу его движения, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. На месте ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

Теги: ДТП

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