В Госдуме предложили сделать 13-ю зарплату обязательной выплатой

Годовую премию, известную как 13-я зарплата, следует в перспективе сделать обязательной выплатой для всех работников в России. С таким предложением 13 сентября выступил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«13-я зарплата поможет компенсировать отставание доходов от инфляции. <...> Выплачивать ее предлагаем к Новому году или 1 Мая», — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, на первом этапе такую выплату можно установить хотя бы для бюджетников.

Миронов уточнил, что в первую очередь речь идет о педагогах, медицинских и социальных работниках, а также сотрудниках сферы культуры. По его мнению, для этих категорий работников 13-я зарплата должна стать обязательной, а в дальнейшем такую выплату следует распространить на всех работающих.

Он также напомнил об инициативе партии по введению 13-й пенсии — дополнительной ежегодной выплаты для всех пенсионеров. По словам Миронова, ее размер должен составлять не менее полутора прожиточных минимумов пенсионера, что в текущем году соответствует примерно 24,4 тыс. рублей.