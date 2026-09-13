В МВД назвали пять оснований для обязательной замены водительских прав

Водительское удостоверение необходимо заменить при окончании срока действия, изменении персональных данных владельца, а также в случае утраты или повреждения документа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве уточнили, что обязательная замена прав также требуется, если из-за износа, повреждений или других причин невозможно определить сведения, указанные в удостоверении.

Кроме того, документ подлежит замене при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая ранее не выявленные медицинские противопоказания или показания.