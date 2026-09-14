Самарские полицейские помогли женщине, нуждающейся в лечение за рубежом

К сотрудникам Управления по вопросам миграции МВД России по Самарской области за помощью обратилась жительница областного центра. Женщина пояснила, что её 86-летняя мать нуждается в срочном лечении в одной из зарубежных клиник и для этого ей требуется получить загранпаспорт. В связи с изложенными обстоятельствами, полицейские в кратчайшие сроки подготовили загранпаспорт и вручили его 86-летней жительнице Самары, посетив её на дому, поскольку она по состоянию здоровья не смогла лично прибыть в подразделение.

«Сотрудники полиции во всём помогали и подсказывали, находились с нами на связи, − говорит дочь пожилой женщины. – С их помощью удалось быстро оформить документ, благодаря которому мама сможет выехать к месту госпитализации. Спасибо огромное сотрудникам полиции за оказанную помощь, а также оперативность и понимание».

Всего же в этом году сотрудниками отдела по оформлению заграничных паспортов Управления по вопросам миграции МВД России по Самарской области выдано более 33 000 загранпаспортов. Из них семь паспортов жителям региона вручены на дому. Основанием для получения паспорта на дому является состояние здоровья заявителя, из-за которого он не может самостоятельно прийти в подразделение МВД. Это может быть тяжёлая болезнь, реабилитация после операции, инвалидность и другие обстоятельства, делающие посещение ведомства невозможным.